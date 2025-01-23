Лекция о рекламе в Нижнем Новгороде конца XIX — начала XX века. Опираясь на исторические фотографии улиц и публикации в местной печати, искусствовед Антон Марцев расскажет о том, кто, как, где размещал рекламу в старом Нижнем Новгороде и — главное — какой она была. Ты узнаешь о вольном дизайн-коде для вывесок, о маркетинговых приёмах прадедов и о местах в городе, бывших наиболее выгодными для рекламного размещения. Антон Марцев — искусствовед, краевед, экскурсовод и коллекционер, исследователь городских деталей, автор телеграм-канала «Мартиус Антониус» и публикаций рубрики «История с Марцевым» в телеграм-канале «Знакомьтесь, Нижний».