Три билборда на повороте с Почайны
Киноконцертный зал, 2 этаж, Кремль, 6
Начало:
Завершение:
от 250₽ до 500₽
Возраст 14+
Про событие
Лекция о рекламе в Нижнем Новгороде конца XIX — начала XX века. Опираясь на исторические фотографии улиц и публикации в местной печати, искусствовед Антон Марцев расскажет о том, кто, как, где размещал рекламу в старом Нижнем Новгороде и — главное — какой она была. Ты узнаешь о вольном дизайн-коде для вывесок, о маркетинговых приёмах прадедов и о местах в городе, бывших наиболее выгодными для рекламного размещения. Антон Марцев — искусствовед, краевед, экскурсовод и коллекционер, исследователь городских деталей, автор телеграм-канала «Мартиус Антониус» и публикаций рубрики «История с Марцевым» в телеграм-канале «Знакомьтесь, Нижний».
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