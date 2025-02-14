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Трансформационная игра «Live&Love»

Территория эмоций
парк Швейцария

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Как договориться с партнером? Ох, и непростой вопрос. Что чаще всего мешает? Эмоции! А еще не могут подобрать нужных слов, в итоге конфликт усугубляется и завтра то же самое. Это как рок-концерт все начинается новым материалом, а заканчивается старыми хитами. Любовные отношения — это диалоги, диалоги между мужчиной и женщиной. А какой это будет диалог, зависит от каждого партнера. С теплотой он будет и доброжелательный или колкий и холодный наезд каждый выбирает сам. Каждому хочется, чтобы отношения с любимым человеком строились на основе любви, уважения и заботы. А как любить, уважать и заботиться? Какие будут правила в паре? И самое главное, как принять правильное решение в улучшении отношений? Счастлив в отношениях тот, кто умеет управлять своими эмоциями и словом! Встреча пройдёт в ролевом формате.

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