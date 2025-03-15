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  1. Нижний Новгород
  2. События

Тот самый: как не ошибиться в выборе

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+

Про событие

Как люди выбирают партнеров? Почему одни отношения становятся счастливыми, а другие — болезненными? Что на самом деле движет тобой, когда ты говоришь «это тот самый человек»? На лекции разберёшь: - Как биология и эволюция влияют на твои предпочтения в любви. - Почему люди часто повторяют одни и те же ошибки в отношениях. - Как детский опыт и семейные сценарии формируют ожидания от партнеров. - Что такое «химия» между людьми и можно ли ей доверять. - Как отличить влюбленность от глубокой эмоциональной связи. - Практические советы: как сделать осознанный выбор и не ошибиться. Лекция будет полезна всем, кто хочет лучше понять себя, свои желания и механизмы, которые управляют твоими решениями в любви. Это не только про отношения, но и про то, как ты выбираешь себя в этом мире.

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