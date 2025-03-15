Как люди выбирают партнеров? Почему одни отношения становятся счастливыми, а другие — болезненными? Что на самом деле движет тобой, когда ты говоришь «это тот самый человек»? На лекции разберёшь: - Как биология и эволюция влияют на твои предпочтения в любви. - Почему люди часто повторяют одни и те же ошибки в отношениях. - Как детский опыт и семейные сценарии формируют ожидания от партнеров. - Что такое «химия» между людьми и можно ли ей доверять. - Как отличить влюбленность от глубокой эмоциональной связи. - Практические советы: как сделать осознанный выбор и не ошибиться. Лекция будет полезна всем, кто хочет лучше понять себя, свои желания и механизмы, которые управляют твоими решениями в любви. Это не только про отношения, но и про то, как ты выбираешь себя в этом мире.