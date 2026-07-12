Тиснение и чеканка по фольге
улица Красная Слобода, 9А
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Чеканка — один из древнейших способов художественной обработки металла и вид декоративно-прикладного искусства. Для создания чеканки на заготовку наносят изображение в виде неглубокого рельефа с помощью специальных инструментов. Тиснение по фольге — это более простой вариант чеканки по металлу методом выдавливания, не нуждающийся в использовании специальных инструментов и оборудования. На мастер-классе участники узнают про особенности работы с материалом, инструментами, а затем создадут декоративный элемент, панно или обложку с использованием технологических приемов тиснения и чеканки одновременно. Также Таня расскажет про применение изделий из фольги в различных проектах: от украшения дома до графического дизайна. Таня Февралёва — графический дизайнер и иллюстратор, много работает в диджитал. Считает, что ручное творчество — неотъемлемая часть практики.
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