Чеканка — один из древнейших способов художественной обработки металла и вид декоративно-прикладного искусства. Для создания чеканки на заготовку наносят изображение в виде неглубокого рельефа с помощью специальных инструментов. Тиснение по фольге — это более простой вариант чеканки по металлу методом выдавливания, не нуждающийся в использовании специальных инструментов и оборудования. На мастер-классе участники узнают про особенности работы с материалом, инструментами, а затем создадут декоративный элемент, панно или обложку с использованием технологических приемов тиснения и чеканки одновременно. Также Таня расскажет про применение изделий из фольги в различных проектах: от украшения дома до графического дизайна. Таня Февралёва — графический дизайнер и иллюстратор, много работает в диджитал. Считает, что ручное творчество — неотъемлемая часть практики.