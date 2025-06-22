Хочешь почувствовать себя истинным злодеем? В «Тиранах подземелья» ты — коварный лорд из мира Dungeons & Dragons, стремящийся захватить власть в Подземье. Строй колоду, нанимай прислужников, захватывай территории, устраняй конкурентов — и докажи, что только ты достоин сидеть на троне зла. Игра сочетает декбилдинг и контроль территории, а значит, победит не только сильнейший, но и хитрейший. Запись: организатору в личку в ВК. Оплата на месте.