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Тираны Подземья

Баклажан
улица Минина, 22/4

Начало:

Завершение:

390₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Хочешь почувствовать себя истинным злодеем? В «Тиранах подземелья» ты — коварный лорд из мира Dungeons & Dragons, стремящийся захватить власть в Подземье. Строй колоду, нанимай прислужников, захватывай территории, устраняй конкурентов — и докажи, что только ты достоин сидеть на троне зла. Игра сочетает декбилдинг и контроль территории, а значит, победит не только сильнейший, но и хитрейший. Запись: организатору в личку в ВК. Оплата на месте.

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