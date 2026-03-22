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  1. Нижний Новгород
  2. События

Тело, которое мы не замечаем: между привычкой и свободой

Терминал А
улица Красная Слобода, 9А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Как заметить невидимое и вернуть себе агентность через собственное тело? Открытая дискуссия, на которой ты поговоришь о теле, как о точке сборки реальности. В позициях спикеров пересекутся взгляды с позиций искусства, телесной практики и гуманитарных исследований. На встрече будут предложены игровые задания, которые помогут активно погрузиться в тему. В рамках открытой дискуссии участники обсудят: - Что изменится, если люди будут обращать на тело внимание в ситуациях, когда обычно они его не замечают, и какие неожиданные процессы можно рассмотреть через опыт тела - Откуда берутся автоматизмы – невидимые правила и нормы, впитанные нами - Как через телесные практики вернуть себе агентность и настроить с реальностью более живой и творческий контакт Спикеры: Настя Дмитриевская – преподавательница и исследовательница Полина Николаева – художница, телесный практик Анна Фролова – поэтесса, преподавательница, переводчица Вход свободный

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