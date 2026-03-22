Как заметить невидимое и вернуть себе агентность через собственное тело? Открытая дискуссия, на которой ты поговоришь о теле, как о точке сборки реальности. В позициях спикеров пересекутся взгляды с позиций искусства, телесной практики и гуманитарных исследований. На встрече будут предложены игровые задания, которые помогут активно погрузиться в тему. В рамках открытой дискуссии участники обсудят: - Что изменится, если люди будут обращать на тело внимание в ситуациях, когда обычно они его не замечают, и какие неожиданные процессы можно рассмотреть через опыт тела - Откуда берутся автоматизмы – невидимые правила и нормы, впитанные нами - Как через телесные практики вернуть себе агентность и настроить с реальностью более живой и творческий контакт Спикеры: Настя Дмитриевская – преподавательница и исследовательница Полина Николаева – художница, телесный практик Анна Фролова – поэтесса, преподавательница, переводчица Вход свободный