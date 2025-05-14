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  1. Нижний Новгород
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Танцы Сознания

Rock Bar, улица Пискунова, 11

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1100₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Концерт-диалог, который разрушает границы восприятия и надолго остается в памяти. Тебя ждёт пробуждающая музыка, танцевальная энергетика и философские тексты коллектива «Танцы Сознания», который создаёт атмосферу театрального перформанса, где зритель становится частью действия.

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