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  1. Нижний Новгород
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Тахтец

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Старая тахта и поломанный китайский телефон, комбо из вещей дяди Коли, которые меняют привычную жизнь Лехи, и раскрывают тайны покойного родственника. Контрастная комедия в жанре роуд-муви, события которой разворачиваются на фоне летних деревенских пейзажей и городских окраин. Регистрация обязательна.

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