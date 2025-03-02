Старая тахта и поломанный китайский телефон, комбо из вещей дяди Коли, которые меняют привычную жизнь Лехи, и раскрывают тайны покойного родственника. Контрастная комедия в жанре роуд-муви, события которой разворачиваются на фоне летних деревенских пейзажей и городских окраин. Регистрация обязательна.