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Сюрреализм и сюрреалисты. Фрида Кало

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Лекция по истории искусства Риммы Газе. Мир снов и фантазий, завораживающих образов и удивительных парадоксов. Сюрреализм — не только направление искусства, а способ восприятия реальности, когда привычное становится загадочным, а невозможное — возможным. Сюрреалисты искали истину в иррациональном, создавали миры, где пространство трансформируется, предметы обретают новую сущность, а время превращается в зыбкую субстанцию. На этой лекции речь пойдёт о Фриде Кало - самобытной яркой художнице с непростой судьбой.

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