Сюрреализм и сюрреалисты. Фрида Кало
Варварская улица, 32
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800₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Лекция по истории искусства Риммы Газе. Мир снов и фантазий, завораживающих образов и удивительных парадоксов. Сюрреализм — не только направление искусства, а способ восприятия реальности, когда привычное становится загадочным, а невозможное — возможным. Сюрреалисты искали истину в иррациональном, создавали миры, где пространство трансформируется, предметы обретают новую сущность, а время превращается в зыбкую субстанцию. На этой лекции речь пойдёт о Фриде Кало - самобытной яркой художнице с непростой судьбой.
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