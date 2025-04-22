Лекция по истории искусства Риммы Газе. Мир снов и фантазий, завораживающих образов и удивительных парадоксов. Сюрреализм — не только направление искусства, а способ восприятия реальности, когда привычное становится загадочным, а невозможное — возможным. Сюрреалисты искали истину в иррациональном, создавали миры, где пространство трансформируется, предметы обретают новую сущность, а время превращается в зыбкую субстанцию. На этой лекции речь пойдёт о Фриде Кало - самобытной яркой художнице с непростой судьбой.