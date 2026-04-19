Сырно-винная дегустация
улица Пискунова, 8
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Симбиоз сыра и вина. История сыроделия и виноделия — это всегда захватывающе и разнообразно. Вина подберёт сомелье Time for Wine Екатерина Смычёк, сыры будут от нижегородской сыроварни «Сыр and Мед». В программе: — 1,5 часа рассказов и историй от сомелье и сыродела — 5 вин — 5 сыров
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