Симбиоз сыра и вина. История сыроделия и виноделия — это всегда захватывающе и разнообразно. Вина подберёт сомелье Time for Wine Екатерина Смычёк, сыры будут от нижегородской сыроварни «Сыр and Мед». В программе: — 1,5 часа рассказов и историй от сомелье и сыродела — 5 вин — 5 сыров