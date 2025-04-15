Экспозиция состоит из двух частей, в каждой — уникальный взгляд на городскую среду 1980–2000-х годов. В первом разделе, посвященном Нижнему Новгороду, экспонируются произведения фотографа и поэта Алика Якубовича. Его пленочный архив, многие работы из которого демонстрируются впервые, возвращает нас в город недавнего прошлого. Во втором разделе выставки — снимки советских и российских фотографов Игоря Мухина, Александра Слюсарева, Владимира Соколаева, Александра Лапина и других из Мультимедиа Арт Музея, Москва. Коллекция МАММ позволяет увидеть общие приметы времени в фотографиях, сделанных в разных городах России, а также проследить трансформацию городского образа в зависимости от взгляда художника. Пн — выходной Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс — 12:00–20:00 Касса до 19:00