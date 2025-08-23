Свободное рисование «Город на балконе»
Балкон Арсенала (правое крыло, 2-й этаж), Кремль, 6
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Выставки
Про событие
Как выглядит обычный двор дома или жилого комплекса? Качели, гуляющие люди, детская площадка. А что еще? И за какими занятиями ты проводишь там свободное время? Создай свой идеальный двор и наполни его — героями и образами, играми и активностями, скверами и тропинками, деревьями и цветами. Для этого понадобится план двора, крафтовая бумага, восковые мелки и вдохновение, а творческой мастерской станет балкон на втором этаже Арсенала. Ведет: Дарья Жаворонкова — ведущий специалист культурно-просветительского отдела Арсенала. Вход по билету на выставку «Земное/Планетарное».
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