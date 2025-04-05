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  1. Нижний Новгород
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Субботник в квартале церкви Трех Святителей

Заповедные Кварталы
Славянская 3

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+

Про событие

Субботники — про объединение и заботу о наследии. Тебя приглашают присоединиться к этому событию. Субботники в Заповедных Кварталах стали доброй традицией и уже имеют свою, хоть и скромную, но историю. Наводить порядок каждую весну помогает немало неравнодушных горожан. Будешь наводить порядок в садах и двориках Трехсвятского квартала, общаться с единомышленниками, знакомиться с историческим местом и пить чай с угощениями. Тайминг дня: 11:00 — сбор и инструктаж, 13:00 — чаепитие в Тайном саду, 13:30 — экскурсия по кварталу с командой «Заповедных кварталов», 15:00 — завершение. Бери подходящую одежду и обувь, всем остальным обеспечат. Вход свободный.

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