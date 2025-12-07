Обзорная экскурсия по Студёному кварталу. Как часто ты заходишь в красивые арки красивых зданий на главных улицах города? Открой для себя Студёный квартал. Не пугайся, разговор обещает быть тёплым. Этот небольшой квартал вместил в себя истории успеха и благотворительности, технического прогресса и религиозной уникальности, мечты о творчестве и просвещении и трагическую гибель привычного и знакомого. Пройдя сквозь арку на Б. Покровской, ты перенесёшься в оживленный городской квартал рубежа XIX-XX веков, познакомишься с яркими историями людей из прошлого, а также совершенно новым взглядом посмотришь на пространство одного из главных кварталов Старого города, изменившееся со временем, но сохранившее запоминающиеся свидетельства прошлых эпох. Что тебя ждёт? — Путешествие по улицам старинного городского квартала; — Новый взгляд на историю Нижнего Новгорода; — Знакомство с выдающимися, неординарными и даже одиозными жителями городского квартала. Для всех, кому интересно открывать новое в истории города и знакомиться с его непарадным историческим и культурным наследием.