Выбор редакции
Street sound
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Послушаешь моментами меланхоличную, моментами энергичную и злую, синтетическую и инструментальную… в общем хорошую музыку. Приходи потопать ножкой в такт и потанцевать. Dj’s: физическое лицо Elle Crimson Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи