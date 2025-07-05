Послушаешь моментами меланхоличную, моментами энергичную и злую, синтетическую и инструментальную… в общем хорошую музыку. Приходи потопать ножкой в такт и потанцевать. Dj’s: физическое лицо Elle Crimson Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.