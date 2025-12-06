В честь выхода нового сезона сериала, в Tago Mago устраивают вечеринку по «Очень странным делам» — погрузишься в атмосферу тайн, демогоргов и загадочного Upside Down под аутентичную музыку из 80х. Косплеи на персонажей, конечно же, только приветствуются. Диск-жокеи: G / 5I55Y Оплата на входе, возьми оригинал паспорта. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.