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  1. Нижний Новгород
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Столовали. Масленица

Заповедные Кварталы
Славянская 4, второй этаж

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Традиционные угощения на Масленицу всегда были разнообразны. Застолья славились обилием блюд и кулинарными изысками, а само приготовление напоминало пеструю мистерию. Но главное — это атмосфера праздника, дух торжества жизни, который поддерживается и по сей день. Вместе с рестораном «Самовар да утки» Заповедные Кварталы приглашают на изысканный ужин, который пройдет в уютной обновленной усадьбе начала XX века. Шеф-повар ресторана Владимир Ванеев расскажет о том, как праздновали Масленицу на Руси, о тонкостях приготовления блинов на нижегородчине, а также историю и особенности каждого блюда в соответствии с регионом. В меню ужина тебя ждут: · Мурманская матрешка (дуэт подкопченной форели и синекорого палтуса слабой соли в блинчике-вуали с соусом биск из северной креветки). · Блинник с паштетом из растомленной утки с моченой брусникой. · Кулебяка с перепелкой «Во хмелю» с соусом из пряной сливы. · Блин, чиненный рубленным филе оленя с вяленой клюквой и кедровым орехом. · Тельное из судака с лесными грибами и гарниром из папоротника. · Блин с кремом из топленого творога и романовской вишней.

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