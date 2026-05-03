StandUp на Рождественской | воскресенье
Рождественская улица, 10
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Вечер качественного юмора и искреннего смеха в первом и единственном стендап-клубе Нижнего Новгорода. Уютная атмосфера, оригинальные шутки и взрыв положительных эмоций гарантированы.
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