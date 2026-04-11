Сруб
Нижне-Волжская набережная, 19к1
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от 1700₽ до 3500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Группа не пишет песни: кажется, что их композиции – это отвар, настоянный на мухоморах, мхе и папоротнике, и звуки, как туман над болотом, окутывают и захватывают слушателя. Удаль и безграничная сила здесь идут рука об руку с древнерусской тоской и былинным смирением перед роком. Это те, кого «Российская Газета» нарекла самыми яркими представителями новой волны сибирской рок-музыки. «Сруб» на концерте презентуют свой новый альбом.
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