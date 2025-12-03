Spiritual Seasons
Alcatraz, Почаинская улица, 25
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Завершение:
от 1000₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Кельтские, скандинавские и славянские песни в незабываемом аутентичном исполнении. Группа «Spiritual Seasons» по праву именуется одной из лучших фолк команд СНГ. Их творчество основано на легендах, мифах и традициях кельсткой и скандинавской культур. Группа существует уже больше 15 лет и творит музыку, с трудом поддающуюся классификации: ирландские джиги и рилы здесь органично уживается с мощными скандинавскими темами, а напевы средневековой Европы соседствуют с легкомысленными славянскими песенками.
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