Кельтские, скандинавские и славянские песни в незабываемом аутентичном исполнении. Группа «Spiritual Seasons» по праву именуется одной из лучших фолк команд СНГ. Их творчество основано на легендах, мифах и традициях кельсткой и скандинавской культур. Группа существует уже больше 15 лет и творит музыку, с трудом поддающуюся классификации: ирландские джиги и рилы здесь органично уживается с мощными скандинавскими темами, а напевы средневековой Европы соседствуют с легкомысленными славянскими песенками.