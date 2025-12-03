ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Spiritual Seasons

Alcatraz, Почаинская улица, 25

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Кельтские, скандинавские и славянские песни в незабываемом аутентичном исполнении. Группа «Spiritual Seasons» по праву именуется одной из лучших фолк команд СНГ. Их творчество основано на легендах, мифах и традициях кельсткой и скандинавской культур. Группа существует уже больше 15 лет и творит музыку, с трудом поддающуюся классификации: ирландские джиги и рилы здесь органично уживается с мощными скандинавскими темами, а напевы средневековой Европы соседствуют с легкомысленными славянскими песенками.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музыка. Кино. Любовь
Музыка. Кино. Любовь

от 1400₽

Кастёр
Кастёр

от 1₽

Щеглы
Щеглы

500₽

Мезозой
Мезозой

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1800₽

Violentor
Violentor

1300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста