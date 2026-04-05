Камерный онлайн-кинотеатр «Наш экран» приглашает тебя на показ актуального фестивального кино. Покажут пять фильмов, объединённых темой утраты связей. Увидишь работы о тех, кто пытается сохранить контакты с прошлым и настоящим. В программе: — «Тёплая жизнь» (2024) — «Кинолюбители» (2025) — «Варвара Святая» (2025) — «Год собаки» (2024) — «Там, где нет фонарей» (2024) Вход свободный.