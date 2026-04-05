Спецпоказ: Фестивальное кино
ДК Центр, ул. Большая Покровская, 20Б, 1 этаж
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Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Про событие
Камерный онлайн-кинотеатр «Наш экран» приглашает тебя на показ актуального фестивального кино. Покажут пять фильмов, объединённых темой утраты связей. Увидишь работы о тех, кто пытается сохранить контакты с прошлым и настоящим. В программе: — «Тёплая жизнь» (2024) — «Кинолюбители» (2025) — «Варвара Святая» (2025) — «Год собаки» (2024) — «Там, где нет фонарей» (2024) Вход свободный.
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