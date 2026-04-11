Специальный показ фильма «День рождения Сидни Люмета». Дебютную полнометражную картину представит режиссёр Рауль Гейдаров (онлайн). О фильме: 17-летний Дато живет в небольшом посёлке на юге России. Несмотря на юный возраст, ему приходится постоянно сталкиваться с тяжелыми испытаниями и потерями. Но он не отступает от своей главной мечты — стать режиссёром. Поворотным моментом и вдохновением для него становится знаменитый фильм о справедливости и человеческой доброте режиссёра Сидни Люмета, чей день рождения совпадает с его собственным.