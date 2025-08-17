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Создание музейного предмета: от идеи к визуализации

Заповедные Кварталы
Сад мечтателей, ул. Короленко, 17

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Музейные предметы обычно воспринимаются как нечто, что нужно сохранить в неизменном виде. Но в Заповедных кварталах экспонаты можно создавать самим, соединяя аутентичность и творческую энергию. Тебе расскажут об увлекательном процессе кастомизации музейного экспоната коллажами. Студенты Нижегородской Вышки поделятся впечатлениями о музейной практике в Заповедных кварталах. Они вспомнят, как формировали идею проекта о разносторонней личности Максима Горького и визуализировали свою концепцию на мастер-классах. Юлианна Кулугур, создатель Нижегородского коллажного сообщества, расскажет о том, как можно посредством коллажей исследовать прошлое в соединении с современностью. Тебе докажут, что музейная практика может быть увлекательной, нестандартной и запоминающейся. Спикеры: Нелли Борышнева — к.ф.н., доцент департамента литературы и межкультурной коммуникации НИУ ВШЭ. студенты программы Филология: Карзакова Кристина, Киселева Алина. Юлианна Кулугур — продюсер проектов в креативных индустриях, сооснователь Нижегородского коллажного сообщества. Регистрация обязательна.

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