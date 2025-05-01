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  1. Нижний Новгород
  2. События

Создание коллажа: Собираем фотопазлы

Территория эмоций
парк Швейцария, просп. Гагарина, 35/3, корп. 1

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Первого мая празднуется День весны и труда, поэтому встреча будет тематической — создашь аппликации с атмосферой ярких цветов, теплого ветерка и сочных закатов. Все материалы для создания или вдохновения будут ждать тебя на площадке, но при желании можно принести что-то свое. Регистрация обязательна.

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