Создание коллажа: Собираем фотопазлы
парк Швейцария, просп. Гагарина, 35/3, корп. 1
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Первого мая празднуется День весны и труда, поэтому встреча будет тематической — создашь аппликации с атмосферой ярких цветов, теплого ветерка и сочных закатов. Все материалы для создания или вдохновения будут ждать тебя на площадке, но при желании можно принести что-то свое. Регистрация обязательна.
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