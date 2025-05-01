Первого мая празднуется День весны и труда, поэтому встреча будет тематической — создашь аппликации с атмосферой ярких цветов, теплого ветерка и сочных закатов. Все материалы для создания или вдохновения будут ждать тебя на площадке, но при желании можно принести что-то свое. Регистрация обязательна.