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Soviet wave
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Приглашаются все неравнодушные к советскому звучанию — будь то фанаты старой поп-эстрады или любители сырого андеграунда. Вечеринка, на которой прозвучат композиции от Владимира Кузьмина и группы «Весёлые ребята» до «Инструкции по Выживанию» и «Соломенных енотов». Dj’s: Virtual Machine, Mary Malibu (vinyl set). Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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