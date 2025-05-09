Приглашаются все неравнодушные к советскому звучанию — будь то фанаты старой поп-эстрады или любители сырого андеграунда. Вечеринка, на которой прозвучат композиции от Владимира Кузьмина и группы «Весёлые ребята» до «Инструкции по Выживанию» и «Соломенных енотов». Dj’s: Virtual Machine, Mary Malibu (vinyl set). Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.