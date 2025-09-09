На лекции речь пойдет об интеллектуальной атмосфере, в которой формировалось мышление режиссеров, составивших костяк оттепельного кинематографа, и о влиянии традиций социалистического реализма на их творчество. Иван Лабутин расскажет об общих для оттепельного кино темах и образах и о кардинальных различиях фильмов, снятых в разных союзных республиках. Он поведает о взлете жанрового кино, в особенности научной фантастики, о том, как режиссеры искали новый киноязык для разговора на ранее табуированные темы и как поэтический энтузиазм сменился той же тревожностью, что испытывали их западные коллеги. О лекторе: Иван Лабутин — киновед, куратор кинопрограммы Государственной Третьяковской галереи, аспирант Российского института истории искусств в Санкт-Петербурге. Его исследовательская работа посвящена экзистенциальной европейской драме, а лекции отличаются глубоким знанием материала и живым языком.