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  1. Нижний Новгород
  2. События

Солнце забывает угол падения

Терминал А
улица Красная Слобода, 9А

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Бесплатно
Возраст 0+
Выставки

Про событие

В экспозиции соседствуют два города — солнечный Лос-Анджелес и северный Санкт-Петербург — объединённые вниманием художника к свету. В живописи Лавинского контексты сближаются, растворяясь в наблюдении за тем, как свет ложится на поверхность, как архитектура становится ритмом, а случайная деталь превращается в образ. Архитектура выставки отсылает к Maple Avenue — улице в Лос-Анджелесе, где расположена мастерская художника. График работы: ср-пт: 14:00-20:00 сб-вс: 12:00-20:00

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