В экспозиции соседствуют два города — солнечный Лос-Анджелес и северный Санкт-Петербург — объединённые вниманием художника к свету. В живописи Лавинского контексты сближаются, растворяясь в наблюдении за тем, как свет ложится на поверхность, как архитектура становится ритмом, а случайная деталь превращается в образ. Архитектура выставки отсылает к Maple Avenue — улице в Лос-Анджелесе, где расположена мастерская художника. График работы: ср-пт: 14:00-20:00 сб-вс: 12:00-20:00