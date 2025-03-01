Синтез воображаемого и технического у киноэкспериментаторов в СССР в период с 1960-х по ранние 1990-е годы: погружение в «параллельное» кино В конце 1950-х годов в СССР появился новый тип авторов экспериментального и «параллельного» кино, в работах которых объединились научно-технический, любительский и экспериментальный подход. Из поколения кинолюбителей, «физиков и лириков»-шестидесятников затем вырастут будущие отечественные режиссеры экспериментального кино, видео- и медиа-арта. Кинолюбительство, научно-популярное кино составили альтернативу индустриальному кинопроизводству. В лекции будет рассказано о том, как были созданы первые экспериментальные киномастерские Александра Сокурова, Алексея Германа Старшего и Владимира Кобрина, как возникали кросскультурные связи между разными городами и как вирус абстрактного искусства просочился в «параллельное» кино. Лектор: автор двух внушительных столпов интеллектуальных текстов о культуре, журналов «Сеанс» и «Нож» – Ира Дмитриева.