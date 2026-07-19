Гибель «Титаника» называют самой громкой катастрофой XX века. На момент спуска на воду лайнер был самым роскошным и вместительным судном в мире. Слава о «непотопляемом» корабле — гигантских мощи и скорости — гремела на весь мир. Цена билета за недельное путешествие в каюту первого класса по современному курсу составляла 124 000 долларов (7,5 млн рублей). Однако в историю «Титаник» вошел не только как роскошный корабль новейшего поколения, но и как символ одной из самых громких транспортных катастроф в истории человечества. На встрече поговоришь не только о причинах и обстоятельствах гибели легендарного лайнера, но также услышишь рассказы выживших пассажиров от первого лица. Лекция пройдёт в подкупольном пространстве Планетария 1. Это позволит гостям максимально погрузиться в атмосферу той самой роковой ночи с 14 на 15 апреля 1912 года и понять, что ощущали пассажиры «Титаника», оказавшись под звёздным небом в самом сердце Атлантики. Лектор: Сабина Мельник, искусствовед, куратор, обладатель Премии Нижнего Новгорода за вклад в культуру (2024)