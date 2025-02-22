Дзен-панк группа «Скворцы Степанова» выступит в нижегородском клубе «Cargo Cult» с программой «Море и лучшее». Презентация трёх новых синглов и супер-хиты «Школьная», «Котэ», «Фрисби», «Спящая Красавица», «Саня», «Послезавтрамен» и другие. Приходи поугарать, потанцевать, попеть хором, потому что дзен-панк осветляет.