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Скворцы Степанова

Cargo Cult
Почаинская улица, 17Ж

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Завершение:

900₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Дзен-панк группа «Скворцы Степанова» выступит в нижегородском клубе «Cargo Cult» с программой «Море и лучшее». Презентация трёх новых синглов и супер-хиты «Школьная», «Котэ», «Фрисби», «Спящая Красавица», «Саня», «Послезавтрамен» и другие. Приходи поугарать, потанцевать, попеть хором, потому что дзен-панк осветляет.

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