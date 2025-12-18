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Скандал, который стал сенсацией: наследие Сергея Дягилева

Музей моды и портновского искусства
Сергиевская улица, 8

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+

Про событие

Балет, шокировавший Европу. Скандал, который изменил искусство. В Музее моды и портновского искусства им. Н.П. Ламановой состоится встреча с искусствоведом Ольгой Рыхловой-Парле. Вместе разгадаешь, как один человек превратил культурный взрыв в вечное наследие. Он не сочинял музыку. Не танцевал. Не писал пьес. Но без него балет ХХ века выглядел бы совсем иначе. Имя Сергея Дягилева окружено ореолом загадки, восхищения и громких скандалов. Его «Русские сезоны» взорвали Европу: аплодисменты сменялись криками, публику выносили из зала, а критики терялись между восторгом и возмущением. Он превратил сцену в лабораторию гениев и перевел мировое искусство в четвертое измерение. Искусствовед и блестящий рассказчик Ольга Рыхлова-Парле проведёт тебя за кулисы одного из самых дерзких культурных проектов XX века. Это не просто лекция — это захватывающее путешествие в эпоху, когда искусство было вызовом, когда одно имя могло перевернуть мир.

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