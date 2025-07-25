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  1. Нижний Новгород
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Сияние

Рекорд
1 этаж, фойе, улица Пискунова, 11

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Бесплатно
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Почти всё, что мы знаем о мире, мы постигаем через свет. Он отражается, преломляется, поглощается — и становится способом видеть, ощущать и понимать. В этих работах свет становится символом внутреннего состояния. Яркие пятна абстракции, отражающие поверхности, необычные ткани — с помощью современных инструментов художник создает образ «Сияния». Выставка приглашает не столько анализировать, сколько замечать: что отзывается, какой отклик появляется внутри. Вход свободный. Режим работы: ежедневно с 10:00-20:00

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