Синкретик
улица Красная Слобода, 9А
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Выставки
Про событие
В основе названия выставки и художественного метода автора лежит понятие «синкретизм» — слияние различных культур, религий и философских систем. Совмещая несовместимое, она создает по-девичьи наивные образы, в которых знакомые многим формы и персонажи предстают в нестандартном ключе. Ещё одним важным «алхимическим» направлением становится серия скульптур «Грудных сборов», представляющих собой «растения-Франкенштейны», собранные из разных кусочков и нацеленные на исцеление души. На выставке также представлен ряд работ, объединённых тематикой индустриально-религиозного синкретизма. Художницу вдохновляет заводская архитектура города Дзержинска и эстетика постсоветского пространства, которую она объединяет с христианскими мотивами. График работы: ср-пт: 14:00-20:00 сб-вс: 12:00-20:00 Стоимость билетов 200 рублей (по средам вход свободный). Оплата на входе.
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