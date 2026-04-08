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  1. Нижний Новгород
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Сильно звёздное небо

Маяковка 10
Рождественская улица, 10

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Аудио-визуальные заметки, собранные двумя музыкантами из их приключений на Алтае. Двое проводников — Вездеход и Кристи Бого — проведут тебя по любимым тропинкам под свои космические композиции, рождённые в недрах алтайских гор. В их руках хэндпаны, синты, гусли, барабаны, глюкофоны, духовые, диджериду, сплетаются в лупере для высокогорной космической прогулки.

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