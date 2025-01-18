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  1. Нижний Новгород
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Shrek Party: день рождения той самой тёлки и какого-то чела

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Самбади ванс толд ми...что Alcatraz bar сотрясёт самая зелёная вечеринка! Облачайся в лучший наряд и приходите на болото. Раскачивать его будут: Dark10dancy с лютой рейвовой бочкой, $ekuro с не менее ярким EDM сетом, И NastyaSylar с поп и рок хитами. Всем сказочным тварям тут будут рады – это факт! Билеты на входе: С репостом записи (https://vk.com/wall-227942370_36) – 200р Без – 300р В костюме/гриме – бесплатно.

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