Shrek Party: день рождения той самой тёлки и какого-то чела
Почаинская улица, 17С
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Завершение:
от 0₽ до 300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Самбади ванс толд ми...что Alcatraz bar сотрясёт самая зелёная вечеринка! Облачайся в лучший наряд и приходите на болото. Раскачивать его будут: Dark10dancy с лютой рейвовой бочкой, $ekuro с не менее ярким EDM сетом, И NastyaSylar с поп и рок хитами. Всем сказочным тварям тут будут рады – это факт! Билеты на входе: С репостом записи (https://vk.com/wall-227942370_36) – 200р Без – 300р В костюме/гриме – бесплатно.
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