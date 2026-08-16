Благотворительная книжная распродажа в поддержку Нижегородского женского кризисного центра. «Щедрый книжный» — это благотворительное мероприятие, на котором художники, блогеры, городские исследователи и другие медийные люди продают классные современные книжки, пожертвованные горожанами и издательствами. Помимо гаражной распродажи на маркете можно будет купить абсолютно новые книги, которые издательства пожертвовали для «Щедрого книжного» Также тебя ждут: • сотни хороших книг всех возможных жанров по очень приятным ценам • музыка, программа с мастер-классом и настолками • беспроигрышная лотерея • атмосфера тёплого городского праздника