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Сергей Конёнков. XX век

Пакгаузы
Выставочный Пакгауз, улица Стрелка, 21И

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Завершение:

от 100₽ до 400₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Экспозиция познакомит посетителей с разными гранями творчества Конёнкова, который предстанет не только как талантливый скульптор, но и как мыслитель, философ, провидец и демиург. Представленные скульптуры объединены в три тематических блока, неизменных и взаимосвязанных в творчестве Конёнкова: религия (от мессии до демона), власть (вожди и герои), язычество (гедонизм и женское начало). Также важной частью экспозиции станут космогонические картины-карты художника, в которых сведены воедино изображения, счисления космогонического плана, библейские тексты. Понедельник — выходной день Вторник, среда — с 10:00 до 18:00 Четверг — с 12:00 до 20:00 Пятница, суббота, воскресенье — с 11:00 до 19:00 Касса закрывается за 30 мин. до окончания работы музея

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