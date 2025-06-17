Экспозиция познакомит посетителей с разными гранями творчества Конёнкова, который предстанет не только как талантливый скульптор, но и как мыслитель, философ, провидец и демиург. Представленные скульптуры объединены в три тематических блока, неизменных и взаимосвязанных в творчестве Конёнкова: религия (от мессии до демона), власть (вожди и герои), язычество (гедонизм и женское начало). Также важной частью экспозиции станут космогонические картины-карты художника, в которых сведены воедино изображения, счисления космогонического плана, библейские тексты. Понедельник — выходной день Вторник, среда — с 10:00 до 18:00 Четверг — с 12:00 до 20:00 Пятница, суббота, воскресенье — с 11:00 до 19:00 Касса закрывается за 30 мин. до окончания работы музея