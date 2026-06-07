Дегустация вин Латинской Америки. Часто винолюбы скептически относятся к винам из Чили и Аргентины — а зря! И тем, и другим досталась уникальная территория, и они умело ей пользуются. Их вина — это разношерстный плейлист, где классическая симфония Баха сменяется модными битами новой школы. Разнообразие климатов и ландшафтов — рай для виноградарства. Тебя ждёт: — 5-6 вин — винные закуски Регистрируйся на мероприятие заранее. Будь готов к тому, что оплата билета будет наличными или переводом на карту.