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Секреты Чили и Аргентины

Time for Wine
улица Пискунова, 8

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3000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Дегустация вин Латинской Америки. Часто винолюбы скептически относятся к винам из Чили и Аргентины — а зря! И тем, и другим досталась уникальная территория, и они умело ей пользуются. Их вина — это разношерстный плейлист, где классическая симфония Баха сменяется модными битами новой школы. Разнообразие климатов и ландшафтов — рай для виноградарства. Тебя ждёт: — 5-6 вин — винные закуски Регистрируйся на мероприятие заранее. Будь готов к тому, что оплата билета будет наличными или переводом на карту.

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