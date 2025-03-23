ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Нижний Новгород
  2. События

«Секретные материалы»: кинопоказ + винилотека

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Необычное

Про событие

Кинопоказ фильма «Секретные материалы: Борьба за будущее» (The X-Files: Fight the Future, 1998). Посмотришь первый полнометражный фильм снятый на основе известного научно-фантастического сериала. Тайные заговоры, НЛО и прочие необъяснимые явления… После фильма - обсуждения и винилотека, неси свои пластинки. Двери в 19:00, начало в 19:30 Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

«Сделано в Милане»: история Армани и итальянской моды
«Сделано в Милане»: история Армани и итальянской моды

420₽

Кинопоказ: «Ещё по одной»
Кинопоказ: «Ещё по одной»

Бесплатно

Стендап на Рождественской | воскресенье
Стендап на Рождественской | воскресенье
до

800₽

Боуи: последний акт
Боуи: последний акт
до

350₽

Стендап на Рождественской | пятница
Стендап на Рождественской | пятница
до

900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста