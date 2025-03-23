Кинопоказ фильма «Секретные материалы: Борьба за будущее» (The X-Files: Fight the Future, 1998). Посмотришь первый полнометражный фильм снятый на основе известного научно-фантастического сериала. Тайные заговоры, НЛО и прочие необъяснимые явления… После фильма - обсуждения и винилотека, неси свои пластинки. Двери в 19:00, начало в 19:30 Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.