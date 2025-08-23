Сеанс одновременного рисования
Выставочное пространство «Земное/Планетарное» (правое крыло, 2-й этаж), Кремль, 6
Начало:
Завершение:
от 0₽ до 400₽
Возраст 0+
Выставки
Про событие
Событие в рамках акция «Рисуем вместе». Мастер-класс проводит Макар Михайлов — участник Молодежного клуба Арсенала. Вход по билету на выставку «Земное/Планетарное».
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи