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  1. Нижний Новгород
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Сеанс одновременного рисования

Арсенал
Выставочное пространство «Земное/Планетарное» (правое крыло, 2-й этаж), Кремль, 6

Начало:

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от 0₽ до 400₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Событие в рамках акция «Рисуем вместе». Мастер-класс проводит Макар Михайлов — участник Молодежного клуба Арсенала. Вход по билету на выставку «Земное/Планетарное».

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