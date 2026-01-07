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Рождество — это не скучный тихий праздник, застрявший в промежутке между новогодним обжираловом и возвращением на любимую РАБотку. Рождество — это настоящее модное, молодёжное, fancy тусище! Восславишь самого крутого из всех когда-либо существовавших инфлюенсера — Иисуса Христа — великолепной вечеринкой с песнями от второго по крутости — Seaborgy F*ckov. Воспоёшь добродетель и целомудрие, как это делали наши отцы и отцы наших отцов. Никогда не поздно обратиться к высшим силам — Господу и панк-року. Оплата на входе.
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