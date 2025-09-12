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Seaborgy F*ckov
Малая Ямская улица, 78А
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Солидный поэт для солидных господ. Исполнитель музыки в жанре пост-бард. Ведущий самого нетипичного караоке в г. Нижний Новгород. Автор хитов и просто песен, ухажёр твоей мамы. Когда-нибудь изменит мир в лучшую сторону. Подробнее — на концертах. Вход строго разрешён. Оплата на входе. Двери: 19:00
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