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Seaborgy F*ckov

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Солидный поэт для солидных господ. Исполнитель музыки в жанре пост-бард. Ведущий самого нетипичного караоке в г. Нижний Новгород. Автор хитов и просто песен, ухажёр твоей мамы. Когда-нибудь изменит мир в лучшую сторону. Подробнее — на концертах. Вход строго разрешён. Оплата на входе. Двери: 19:00

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