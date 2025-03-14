Аппарат прогрет, пришло время серии мероприятий сатурация, которые будут посвящены различным инди жанрам, в которых преобладает музыкальность и более лёгкое звучание. Уникальный ивент уникальных жанров и празднование! Редкий в наше время пост-рок, в тандеме с пост-металом и мат-роком от крутой московской команды при поддержке локальных групп. Ночью - авангардный минимал, который прекрасно дополнит праздничный вечер. Диджей сет на виниле от Alexander Lozovoy и Audio Werke Incoil - мрачный, как холодные воды матери-Волги blackend/ post-metal. Quantize - cплав тяжести и мелодичности, смесь эмоций и чувств, тишина слов и музыкальная яркость. Reserve de Marche – инструментальное рок-трио из Москвы, исполняющее музыку на стыке стилей прогрессив-рок, пост-рок, пост-метал и др. В этот день празднуют свой день рождения Александр: Фронтмен группы Quantize и основатель проекта Александр Лозовой. Приходи их поздравить!