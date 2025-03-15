Сархан Сафарли - владимирский стендап-комик, дважды полуфиналист Comedy Баттл, участник шоу «Стендап Рулетка» на ТНТ. В своем концерте Сархан рассказывает о переезде в Россию и о том с какими стереотипами он столкнулся в детстве, как с этим боролся и каково это в последствии стать обрусевшим кавказцем Тебя ждёт яркая и динамичная комедия лишенная банальных шуток, заезженных тем и стереотипов, но при этом легкая и смешная!