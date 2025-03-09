ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Sara

Nenavist'
Нижне-Волжская набережная, 19к1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1800₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Sara презентует новый альбом «Помоги себе сам». Sara - одна из немногих российских групп, затрагивающая темы психологии человека, раскрывая их прямо и доступно. Мрачная рок-музыка с нотками готики, перегруженной гитарой и синтами заставляет почувствовать себя главным героем драматического фильма.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музыка. Кино. Любовь
Музыка. Кино. Любовь

от 1400₽

Кастёр
Кастёр

от 1₽

Щеглы
Щеглы

500₽

Мезозой
Мезозой

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1800₽

Violentor
Violentor

1300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста