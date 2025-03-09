Sara
Нижне-Волжская набережная, 19к1
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1800₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Sara презентует новый альбом «Помоги себе сам». Sara - одна из немногих российских групп, затрагивающая темы психологии человека, раскрывая их прямо и доступно. Мрачная рок-музыка с нотками готики, перегруженной гитарой и синтами заставляет почувствовать себя главным героем драматического фильма.
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