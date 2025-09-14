Что необходимо для отличного фильма? Хороший сценарий, талантливые актёры, качественные диалоги, красочные спецэффекты... «Нужно? Нам — не нужно!» — как бы говорят создатели «Сансары». «У нас не будет ни сюжета, ни диалогов, ни актёров — мы просто наснимаем кучу кадров из реальной жизни, а вы всё равно ахнете, когда увидите.» И правда удивительно получилось. На два часа тебя выдёргивают из объективно существующей вокруг реальности, вставляют в глаза спички подобно герою «Заводного апельсина», и ввергают в неудержимый калейдоскоп сменяющих друг друга образов. Японское метро. Китайский танец тысячи рук. Каменные истуканы под ночным небом. Хадж вокруг Каабы. Извержение вулкана на Гаваях. А это что? Нет времени объяснять, смотри дальше. А как там насчёт смысловой наполненности фильма? Номинально она присутствует — кадры следуют один за другим отнюдь не в случайном порядке, так что определённый набор тем проследить можно. При желании можно даже заморочиться на предмет «а что же авторы хотели сказать фильмом в целом?» и т.д. Но, право слово, не порть себе удовольствие — оно же совсем не про это. Dход свободный, после просмотра зрители обменяются впечатлениями.