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Салют. 11 лет

Салют, Октябрьская улица, 9А

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Вечеринки
Необычное
Мастер-классы
Еда

Про событие

Одиннадцатый день рождения ресторана Салют :) Что тебя ждёт: Спортивные и игровые активности - Пинг-понг (турнир + свободная игра) - Шахматы - Турнир «Камень — ножницы — бумага» - Бадминтон, гигантская дженга, крестики-нолики - Открытая тренировка от фитнес-студии Forma Гастрономия - В течение всего мероприятия в отдельном шатре будет работать специальное фестивальное меню от шеф-повара «Салюта» Виктора Бейбулатова Интерактивные зоны - Салон красоты 22, Сила ветра, барбершоп HUB, ХК «Торпедо», Хобби геймс, Rep Chess, Tattoo Vilka, Обнимасана Маркет с одеждой, аксессуарами и другими айтемами - ANDER, Nazin Records, Чайная «Нитка», Рык Брык, Бурмур, TRUESHKOWSKI, ШУЗЫ, Сестра Сестра, Сундук Маркет Мастер-классы за столом - Хобби геймс, Колокол, Ловцы солнца, роспись шопперов Музыка - За пультом: eta1on, kovalev, dancho, karneywest, edmn

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