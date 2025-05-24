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Истеричный пулемётный речитатив от российского хоррор-исполнителя Sagath. Тебя ждут страшные сказки в текстах и электронные инструменталы. 2К также предстанет в новом для себя хоррор-стиле. Добавят атмосферы Vetv, Hypothese, Umpiox, Harddasha.
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