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  1. Нижний Новгород
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Roxette

Улей
Кожевенная улица, 6

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 12+

Про событие

Воздашь дань памяти Мари Фредрикссон и таланту Пера Гессле. Вместе с музыкантом Эдом Краковым (группа Sky Fashion) участники вечеров общаются, слушают музыку и пьют кофе-чай. Шведская школа поп-музыки имеет свои чёткие корни и свои отличительные черты, что делает её уникальной. Ярчайший пример тому — группа Roxette. Несмотря на мировую славу, через жизнь и творчество дуэта сквозной нитью проходит любовь к родной земле, что, безусловно, добавляет трогательности и глубины их музыке. На вечере Эдуард Краков подробно остановится именно на том альбоме, который считает «самым шведским» у Roxette и, следовательно, самым судьбоносным для Мари и Пера. Обязательно коснёшься и кое-каких тонкостей и деталей студийной кухни Roxette. Будет эмоционально и даже захватывающе.

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