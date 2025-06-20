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Роскошь и соблазн. 100 лет ар-деко
Сергиевская улица, 8
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 16+
Про событие
Арт-погружение в ар-деко с Ольгой Парле — дизайнером, коллекционером и создателем Музея моды. Эрте, Дусе, Лепницка, сияние Парижа 1925-го, дух эпохи и стиль, от которого невозможно оторваться. Будет красиво. Опасно красиво! Геометрия соблазна, золото на чёрном, прямые силуэты, театральные жесты и свобода, замаскированная под роскошь — всё это ар-деко. Поговоришь о том, откуда этот стиль пришёл, зачем он понадобился после войны, что общего у его апологетов, и почему их творчество до сих пор вдохновляет дизайнеров и художников по всему миру. Это будет вечер фактов, образов, магии линий и неповторимого антуража. Здесь не будет сухих дат и утомительных определений. Будет глянцевый блеск и глубокая суть. Ты услышишь, как звучит ар-деко — как джаз на шелке, как свет витрины в полночь.
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