Арт-погружение в ар-деко с Ольгой Парле — дизайнером, коллекционером и создателем Музея моды. Эрте, Дусе, Лепницка, сияние Парижа 1925-го, дух эпохи и стиль, от которого невозможно оторваться. Будет красиво. Опасно красиво! Геометрия соблазна, золото на чёрном, прямые силуэты, театральные жесты и свобода, замаскированная под роскошь — всё это ар-деко. Поговоришь о том, откуда этот стиль пришёл, зачем он понадобился после войны, что общего у его апологетов, и почему их творчество до сих пор вдохновляет дизайнеров и художников по всему миру. Это будет вечер фактов, образов, магии линий и неповторимого антуража. Здесь не будет сухих дат и утомительных определений. Будет глянцевый блеск и глубокая суть. Ты услышишь, как звучит ар-деко — как джаз на шелке, как свет витрины в полночь.